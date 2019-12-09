Muğla'da yürütülen "Vali Hanım Çileği Projesi" kapsamında "San Andreas" çileğinin fideleri 14 dekar araziye dikildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesine Bahçeburun Mahallesi'nde düzenlenen çilek dikim töreninde yaptığı konuşmada, projeyle 10 ilçede 134 üreticiye 1 milyon 650 bin çilek fidesi dağıtıldığını söyledi.

Yaklaşık 300 dekarlık alanda gerçekleştirilen çilek üretimiyle Muğla ekonomisine yıllık 20 milyon lira katkıda bulunulduğunu ifade eden Civelek, "Aroması güzel, dayanıklılığı uzun, katma değeri yüksek olan çileğimiz, kırsal alanda çiftçilerimizin sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkı sağlamakta, dekar başına 50 bin lira gelir getirmektedir. Üreticilerimize bol ürünler ve bereketli kazanç diliyorum." diye konuştu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da çilek üretimiyle parçalı ve bölünmüş arazilerden yüksek gelir elde edildiğini belirterek, "Böylece ilimizde çilek alanlarımızı artırarak, çiftçilerimizin sosyo-ekonomik refahını yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çiftçilere çilek üretiminde kullanılan gübre dağıtımının ardından protokol üyelerinin katılımıyla çilek fideleri tarlada toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.