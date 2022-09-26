Muğla'da çocuk şenliği düzenledi - Son Dakika
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Muğla'da çocuk şenliği düzenledi

26.09.2022 12:40
Muğla'da çocuk şenliği düzenledi

Muğla'da Valilik himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından Menteşe, Ula ve Marmaris ilçesinden 400 aile ve çocuklarının katılımıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Muğla'da Valilik himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından Menteşe, Ula ve Marmaris ilçesinden 400 aile ve çocuklarının katılımıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Akyaka Orman Kampı mesire alanında gerçekleştirilen ve çocuklar için yüz boyama etkinliğiyle başlayan şenlikte halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, çuvalla atlama ve çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara palyaço ve maskotlar da müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu. Çocuklar gösterilerle gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Geleneksel oyunlarla keyifli dakikalar yaşayan çocuklara, Osmanlı macunu ve dondurma gibi çeşitli ikramlar yapıldı.

Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özden İşler, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleşen şenlikte çocukların gün boyu düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendiğini söyledi.

Şenliğe, Menteşe, Ula ve Marmaris ilçelerinden yaklaşık 400 ailenin çocuklarıyla katıldığını belirten İşler, etkinliği belirli aralıklarla yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Muğla Vakfı Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin ve ilçe müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Çocuk, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

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