Muğla'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru tilki korumaya alındı - Son Dakika

Seydikemer'de ormanlık alanda yavru tilki bulan vatandaşlar evlerine götürdükleri yabani hayvanı besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye Şefliğine teslim edilen yavru tilki, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde doğal ortamda vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye Şefliğine teslim edilen yavru tilki koruma altına alındı.

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