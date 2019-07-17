Son Dakika Haberleri: Muğla'da ve Aydın'da 'Yıldırım' yangınları
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Muğla'da ve Aydın'da 'Yıldırım' yangınları

1 saat önce

Muğla ve Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Muğla'da ve Aydın'da 'Yıldırım' yangınları, System.String[]
Muğla ve Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığı açıklandı.

Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, iş makinesi, havadan 4 helikopter müdahale etti. Yangına 65 yangın işçisi de karadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.

Ayrı saatlerde Nazilli Karapınar mevkisinde, Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürleyik mahallesinde, Ortaca Gölbaşı mahallesinde başlayan yıldırım yangınlarına ekipler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı. - MUĞLA
Köyceğiz, Aydın, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
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