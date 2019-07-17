Muğla'da ve Aydın'da 'Yıldırım' yangınları
1 saat önce
Muğla ve Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:02 Kaynak: İHA
ve Aydın
'da yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığı açıklandı. Köyceğiz
Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, iş makinesi, havadan 4 helikopter müdahale etti. Yangına 65 yangın işçisi de karadan yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.
Ayrı saatlerde Nazilli Karapınar
mevkisinde, Muğla'nın Dalaman
ilçesi Gürleyik mahallesinde, Ortaca
Gölbaşı mahallesinde başlayan yıldırım yangınlarına ekipler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı. - MUĞLA
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