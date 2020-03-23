Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Muğla Valiliğince kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekiplerce karşılanıyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada ise çalışmalarına başlayan Vefa Koordinasyon Grubu'nun il genelindeki yardım faaliyetlerinin tamamını organize edeceği bildirilerek, "Vefa Koordinasyon Grubu'nun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu yardım faaliyeti gerçekleştiremeyecek." ifadeleri kullanıldı.