Muğla'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 'Vefa Koordinasyon Grubu' ihtiyaçları karşılıyor - Son Dakika

Muğla'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor

6 saat önce

Muğla'da, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Muğla'da

Muğla'da, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde Vefa Koordinasyon grubunun çalışmalarını günün her saati büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ifade etti.

Dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin emekli maaşlarının da evde hizmet uygulaması kapsamına alındığını belirten Civelek, taleplerin 112, 155 ve 156 çağrı numaralarına iletilmesi durumunda Vefa Koordinasyon Grubu ekiplerince yerine getirildiğine dikkati çekti.

Civelek, kentte polis, jandarma, sağlık ekipleri, yerel yönetimler ve Kızılay görevlileri aracılığıyla ihtiyaçların karşılandığına işaret etti.

Yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı günden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 2 bin 700 aileye 'Vefa Koordinasyon Grubu' tarafından hizmet sağlandı. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla devletin tüm birimleriyle etkili tedbirler almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan tüm kararlar ivedilikle yerine getirilerek, bu süreçte vatandaşa hızlı ve etkin hizmet sunulması noktasında ilgili tüm kurumların uyumlu ve ahenkli bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor."

Esengül Civelek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: AA

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