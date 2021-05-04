Muğla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Muğla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız devam ediyor

04.05.2021 08:12
Muğla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız devam ediyor, System.String[]

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde il genelinde alınan tedbirler ile ilgili Asayiş ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Marmaris Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Demiral ve Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Derya Tetiker katıldı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce alınan tedbirlerle birlikte 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde uygulanan tedbirler ve ilave planlamalar ayrıntılarıyla ele alındı. İl genelinde aşılama oranları, filyasyon süreleri ve laboratuvar sürelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

Salgının başından bu yana çalışmaya devam eden Vefa Sosyal Destek Gruplarının tam kapanma döneminde de hizmetlerine aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarıyla ilgili bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılımını kontrol altına almak amacıyla uygulamaya geçirilen tam kapanma döneminde 17 gün boyunca tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda, temizlik, ilaç vb. ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam edileceği ifade edildi.

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirdikleri isteklerin kabul edilerek, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine kadar ulaştırıldığı konusunda bilgi verildi.

Koronavirüsle etkin mücadelenin tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kurumların gereken tedbirleri aldığını, denetimlerin sürekli ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarına değinen Vali Orhan Tavlı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tam ve eksiksiz bir şekilde karşılanması amacıyla başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi ekip ve araç görevlendirildiğini, vatandaşlar tarafından iletilen ihtiyaç ve taleplerin karşılıksız bırakılmadığını belirtti.

Vali Orhan Tavlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il genelinde park ve bahçelerde ve belirlenen noktalara belirli aralıklarla ekipler tarafından mama, yem ve su bırakıldığını söyledi.

Muğla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız devam ediyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muğla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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