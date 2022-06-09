Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

09.06.2022 17:10
Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi yapan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi yapan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde bir villada ABD uyruklu A.B.A'nın uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile operasyon düzenleyen ekipler, villada yaptıkları aramada 5 kilo 450 gram esrar, 186 kök kenevir, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 47 esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 270 kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira, 40 sterlin, 120 avro ve 15 dolar para ele geçirdi.

Operasyonda ABD uyruklu A.B.A. ile E.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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