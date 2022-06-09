İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile operasyon düzenleyen ekipler, villada yaptıkları aramada 5 kilo 450 gram esrar, 186 kök kenevir, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 47 esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 270 kilitli poşet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira, 40 sterlin, 120 avro ve 15 dolar para ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da villada uyuşturucu üreten biri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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