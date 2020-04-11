Muğla'da villaya kumar baskını - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, villada kumar oynadığı ileri sürülen 10 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutreis Jandarma Komutanlı ekipleri, Sanayi Sitesi yakınındaki bir villada kumar oynandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Kumar oynayan 10 kişiye 3 bin 100'er lira para cezası verildi.

Şüpheliler A.B. ve M.Ü. ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.