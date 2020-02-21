Muğla'da yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için geçiş güzergahındaki alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları konuluyor.

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