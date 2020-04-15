Muğla'da yabancı uyruklu öğrencilere yemek yardımı - Son Dakika

Muğla'da kalan yabancı uyruklu öğrencilere yemek dağıtılıyor.

Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan ve koronavirüsle mücadele kapsamında memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için belediyenin aşevinde hazırlanan yiyecekleri öğrencilerin evlerine ulaştırıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencilerine yemek yardımında bulunduklarını söyledi.

Farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yemek yardımında bulunmaya başladıklarını belirten Gümüş, "Özellikle bu süreçte Menteşe'de ikamet eden hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgını dönemini halkımızın sağduyusu ile hep birlikte atlatacağız." dedi.

Gümüş, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak evden çıkamayanların da ihtiyaçlarının görevliler tarafından giderildiğini vurguladı.