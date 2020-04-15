Muğla'da yabancılara konut satışı yüzde 128,6 artı

Muğla'da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışında yüzde 128,6 artış yaşandı.



Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde konut satışları yüzde 8,6 arttı.



Muğla'da konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artarak Bin 528 oldu. Bu satışların 434'ü ilk satış, Bin 094'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,4'lük payla 20'nci sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 64,2 arttı



Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 oranında artış göstererek 565 oldu. 565 ipotekli satışın 164'ü ilk satış, 401'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 37 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 9,4 azaldı



Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında azalış göstererek 963 oldu. Bu satışların 270'i ilk satış, 693'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 128,6 arttı



Muğla ilinde Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 128,6 oranında artarak 64 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı bin 513 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. - MUĞLA