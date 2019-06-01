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Muğla'da yağ üretim tesisinde yangın

1 saat önce

MUĞLA'da bulunan zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde yangın çıktı.

Muğla'da yağ üretim tesisinde yangın, System.String[]
MUĞLA'da bulunan zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu söndürdüğü yangında, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.
Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Baş'a ait zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Yağ çıkarma sırasında ezilen zeytin küspesi olan ve bahçede kurumaya bırakılan prina, yanmaya başladı. Tesisten dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar yangını, 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, fabrikanın bahçesinde kurumaya bırakılan zeytin küspesini söndürmek için seferber oldu. İtfaiye görevlilerin fabrikaya sıçramaması için mücadele ettiği yangın, 2 saatlik söndürme çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 500 bin liralık zeytin küspesinin yandığı öğrenildi. Yangın sonrası ise gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı. 


 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
Ali Baş, İtfaiye, Muğla, Güncel
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