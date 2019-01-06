Muğla'da Yağış ve Fırtına
58 dakika önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.
Göl kenarında yer alan bazı işletmeleri su basarken, kordonda bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri de su içinde kaldı.
Lodosla birlikte su seviyesi yükselen göldeki dalgalar yaklaşık 2 metre yükselerek, işletmelerin camlarının kırılmasına neden oldu.
Yaşananlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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