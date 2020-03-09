Muğla'da yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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Muğla'da yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:06 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir evin yağmur oluğundan kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin oluğu açarak kurtardığı 4 yavru kedi sahibine teslim edildi.
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