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MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

03.02.2022 15:43

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü ilçe merkezindeki tarım arazileri, cadde ve sokaklar ile alçak kesimlerdeki binaların bodrum katları suyla doldu.

Menteşe ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Orhaniye, Kötekli, Yaraş, Ortaköy ile Yeniköy mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Kötekli'de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, evlerde biriken suyu tahliye etti. Karabağlar Yaylası ile Düğerek'in Çayır mevkiinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Menteşe'de 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü duyurdu.

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

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Muğla, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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