Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Sahipsiz köpeği ve yavrularının, Fethiye - Antalya kara yolu Kavaklı sapağında yağmur suyu için döşenen boru içinde mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, boru içinde sıkışan sahipsiz köpek ve 6 yavrusunu tek tek kurtararak Fethiye Hayvan Barınağına teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı - Son Dakika