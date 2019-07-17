Muğla'da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı
6 saat önce
MUĞLA (İHA) – Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde su baskını yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:50 Kaynak: İHA
MUĞLA (İHA) – Muğla
'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde su baskını
yaşandı.
Temeli 2014 yılında atılan 2017 yılında da hasta kabulüne başlayan Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağanak yağışın ardından su baskını yaşandı. Hastanenin çatısında iç kısma su akarken, bazı bölümlerde su altında kaldı. Vatandaşlar her yağmurun ardından aynı sıkıntının yaşandığını belirtirken, hastane yetkililerinin de su baskınları konusunda gerekli tamiratın yapılması için girişimlerde bulunduğu ancak çözüm alamadıkları öğrenildi. - MUĞLA
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