Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu - Son Dakika

Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu

12.11.2020 20:21
Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakalanan hakkında hırsızlık ve uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakalanan hakkında hırsızlık ve uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde "şok uygulaması" gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki uygulamada kimlik kontrolü yapılan M.D. hakkında "hırsızlık ve uyuşturucu" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlünün üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yakalanan 12 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü cezaevine kondu - Son Dakika


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