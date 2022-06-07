Muğla'da yakalanan 135 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Muğla'da yakalanan 135 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

07.06.2022 10:38
Muğla'da yakalanan 135 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 135 yabancı uyruklu, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 135 yabancı uyruklu, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ula Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 135 düzensiz göçmen, valilik koordinesinde ülkelerine gönderilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslere bindirilerek sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, ocak ayından bu yana Afganistan'a 64 charter uçuş düzenlendi. Bu seferlerde 11 bin 194 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi.

Bu yıl tüm uyruklarda ise 33 bin 496 göçmen sınır dışı edildi.

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Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yakalanan 135 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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