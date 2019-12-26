Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi hırsızlık zanlısı mahkemece tutuklandı.

Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi hırsızlık zanlısı mahkemece tutuklandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma ve istihbarat timleri, suç kaydı ve araması bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Koru Mahallesi'ndeki bir barakaya düzenlenen operasyonda, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve 2'si hırsızlık olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranan Y.D. kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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