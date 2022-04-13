Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

13.04.2022 20:16
Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayan iki pilot, yedek paraşütlerini açarak denize indi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayan iki pilot, yedek paraşütlerini açarak denize indi.

Yamaç paraşütü eğitimi için ilçeye gelen iki pilot, Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'daki pistlerden uçuş yaptı.

Pilotların, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptıkları sırada paraşüt kapandı. Düşmeye başlayan pilotlar, yedek paraşütlerini açarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı.

Sahildeki botlarla indikleri yerden alınarak karaya çıkarılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pilotların denize iniş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu
Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu
Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu
Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

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Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu - Son Dakika
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