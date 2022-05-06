Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika
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Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

06.05.2022 23:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Sergey Zorin (47), kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, Zorin'in yaralandığını belirledi.

İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Zorin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı
Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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