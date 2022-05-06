Yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Rus turist yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Sergey Zorin (47), kısa süre sonra kayalıklara düştü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, Zorin'in yaralandığını belirledi.
İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Zorin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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