Üye Girişi
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2) - Son Dakika

Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)

31.08.2021 13:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterek "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterek "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir." dedi.

Dağ, AK Parti Muğla İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasıyla bir taraftan yangın söndürme çalışmaları, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi. 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sürecinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Dağ, "Küresel ısınmayla beraber kuzeyimizde sel felaketleri güneyimizde de yangın felaketleri ile ciddi bir mücadele içinde olduk. O dönem içinde hem Antalya'da hem de Muğla'da devletimiz, bakanlarımız ve bakanlıklarımız vasıtasıyla sahada bilfiil yangınları söndürme noktasında ciddi bir mücadele verdiler. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın bizzat takip ettiği ve takdirle bu mücadeleyi karşıladığı bir süreç söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte hem bakanların, hem milletvekillerinin hem de tüm teşkilatın sahada ciddi bir mücadele verdiğini vurgulayan Dağ, verilen ciddi mücadele sonunda "Yangın kontrol altına alındı." sözünü duyduklarını dile getirdi.

Yaşanan süreçte ve bu süreçten sonra sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Dağ, "Biz yine durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yıllarda da orman yangınları söz konusu olmuştu ama hanelere, köylere, mahallelere çok yansıyan süreçler olmamıştı. Bu orman yangınlarında bizzat vatandaşımızın mağdur olduğu süreçler de yaşandı. Biz bugün Cumhurbaşkanımızın MKYK'da talimatıyla iki gün boyunca Muğla ve ilçelerinde her köyde bulunmak suretiyle ve her bir vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle çalışmalar içinde olacağız." şeklinde konuştu.

2 gün boyunca 3 grup halinde sahada çalışma yapacaklarını bildiren Dağ, şöyle konuştu:

"Bir yandan Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitlerini bitirdiler. Bu hasar tespitleriyle beraber AFAD çalışmalarını yapıyor. Bu süreçte AFAD'ın hasar tespitlerini bitirdiği süreçler de var. Bugün Marmaris'te İlyas Şahin amcamızın hasar gören evini yeniden yapıp sağlam bir şekilde bitmiş haliyle teslim edeceğiz. Yangının üzerinden 15 günlük bir zaman geçmiş ve bu zaman içerisinde İlyas amcamızın evini kendisine teslim edeceğiz. Biz sahada iki gün boyunca yangın sonrasında yaşanan süreçler ve bu süreçlerde vatandaşlarımızın bize ifade edeceği hususları bir rapor halinde Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımız da bütün afet olan bölgeleri ziyaret edecek. Bu bölgeler zaten genel hayatı etkili afet alanı olarak afet bölgeleri olarak ilan edilmişti."

Dağ, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle burada zarar gören vatandaşların elektrik faturalarının da 3 ay boyunca erteleneceğini kaydetti.

Yangın döneminde ciddi anlamda tartışma konusu yapılan ve sürekli istismar edilen "yanan alanların imara açılacağı" iddialarının her yangın sonrası bazı çevreler tarafından dillendirildiğini vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Her orman yangını söz konusu olduğunda biz bunu sürekli yaşıyoruz. Daha önce İzmir Karabağlar yangınında da bu dezenformasyonu yaşadık. İzmir Foça yangınında ve Antalya Olimpos yangınında da bu tarz tartışmalar söz konusu olmuştu, 'Yanan yerler imara açılacak.' diye. Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir ki sadece bugün için değil iki sene önce İzmir Karabağlar yangını olduğunda da yine aynı yapı hem sosyal medya üzerinden hem de başkaca platformlar üzerinden bu tartışmayı yapmışlardı ve bu Karabağlara ve Foça yangınında hemen temizleme çalışmasından sonrada ağaçlandırmaya hızlıca gidildi. Önümüzdeki süreçte de 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 fidan ve öncelikle bu bölgeler olmak üzere ülkemizde 252 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz hızla bu yanan alanların yerinden yeşillenmesi için çalışmayı Tarım eve Orman Bakanlığımız öncülüğünde tüm teşkilatımız ve devlet imkanlarıyla birlikte hayata geçireceğiz. Bu süreçte mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kabine ve tüm AK Parti teşkilatlarının vatandaşların mağduriyetlerini giderme noktasında ciddi bir çalışma yapacağını anlatan Dağ, yaşanan mağduriyetlerin gidereceğini belirtti.

Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Yangın, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2) - Son Dakika


Son Dakika

Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı 15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş 14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı 13:56 Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş 13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:08 Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı         
15:09
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti         
14:12
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın         
14:04
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement