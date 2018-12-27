Muğla'da Yangın
11 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Düğerek Mahallesi Kemiklik mevkisinde Sebayi Sağlam'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürebildi.
Yangında, evin alt katında hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:05 Kaynak: AA
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