Muğla'da yangın
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir zeytin bahçesi ile kereste deposu yandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:55 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde çıkan yangında bir zeytin bahçesi ile kereste deposu yandı. Yeni Mahalle
'deki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin bahçesi ile bitişiğindeki kereste deposuna sıçradı. Yangına, itfaiye ekipleri ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Tutuşan istif halindeki keresteler, iş makinesi yardımıyla dağıtıldı.
Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Zeytinliğin sahibi Yusuf Salman
, bahçesindeki 300 zeytin ağacının çoğunun yangından zarar gördüğünü söyledi.
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