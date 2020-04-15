Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı - Son Dakika

Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.

Evdeki dumandan etkilenen iki köpek, bahçeye çıkarıldı.

Saim Can Gökçe 'ye ait Dalyan Mahallesi 343. Sokak'taki evde elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.

Muğla 'nın Ortaca ilçesinde yangın çıkan evdeki iki köpeğin, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldüğü anlar kamerala yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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