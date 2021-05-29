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Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi - Son Dakika

Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi

29.05.2021 14:13

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Denizli'den takviye ekipler istedi. Öte yandan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.

45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Yangının büyümesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi

Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi - Son Dakika


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