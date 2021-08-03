Muğla'da yangın nedeniyle dört yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi - Son Dakika

Muğla'nın ilçelerinde orman yangının ilerlemesi nedeniyle dört yerleşim yeri tahliye edildi.

Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışması havadan ve karadan vatandaşların da desteğiyle devam ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Çökek ile Dereköy mahallelerini tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın ise Çayhisar Mahallesi ile Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkisindeki yerleşim yerlerine yaklaştı.

İki yerleşim yerindeki vatandaşlara da tedbir amaçlı mahalleyi boşaltmaları konusunda uyarı yapıldı.