Muğla'da yangın paniği; yangın merdiveni kilitli çıktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'nci katın kilitli olan yangın merdiveni itfaiye görevlilerince levyeyle kırılırken, apartman sakinleri kucaklarında bebekleri ile tahliye edildi.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Apartmanın 2'nci katındaki yangın merdivenin kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilit olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından levyeyle ile kırdı. Kapının kırılmasının ardından apartman sakinleri güvenli bir şekilde kucaklarında çocukları ve bebekleri ile birlikte tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemizdeydim. Komşularımızdan birisi zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi. Aynı apartmanda oturan İdris Pala, "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" dedi.