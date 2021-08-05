Üye Girişi
Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi - Son Dakika

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi

05.08.2021 08:57
Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangının termik santrale sıçramasının ardından bölgede 10 mahallenin tahliye çalışmaları başlatıldı.

Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından risk taşıyan bölgedeki yerleşim alanlarında da tahliye işlemleri başlatıldı. Santrale yakın olan Ören Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki 10 mahallenin tahliye işlemleri devam ederken konu ile ilgili Muğla Valiliğinden açıklama geldi. Ören Karakol Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ören, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları, Karacaağaç mahallelerinde tahliye kararı çıkarıldı.

Muğla Valiliği tarafından, vatandaşların güvenliği sebebiyle tahliye işlemlerinin başlatıldığının belirtildiği açıklamada "Değerli hemşerilerim Muğla Valiliği tarafından alınan karar gereği Ören Mahallemiz ve çevre mahallelerde boşaltma kararı alınmıştır. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır telaşa kargaşaya heyecana gerek yoktur. Soğukkanlılıkla ve en güvenli bir biçimde bu süreci tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli yerlere naklini sağlayacağız. Resmi açıklamalar harici hiçbir açıklamaya sosyal medya paylaşımına veya kulaktan dolma dedikodulara itibar etmeyin vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi
Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi

Muğla Valiliği, Ören Mahallesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi! Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yendi 09:31 Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi! Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yendi Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek 08:32 Resmi Gazete'de yayımlandı! Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe verilecek Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi 07:08 Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum 00:59 Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti 22:12 Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı 20:32 Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı 20:31 Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında 19:27 Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında

Son Dakika Haberleri
09:32 Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
09:31 Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi! Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yendi
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
Mustafa Sandal, yangın söndürme ekibindeki İbrahim Çelikkol'un mesajını paylaştı: Dualarınız için minnettarız Mustafa Sandal, yangın söndürme ekibindeki İbrahim Çelikkol'un mesajını paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:01
168 yangın kontrol altına alındı, 6 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:16
Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi         
04:41
7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş         
00:16
Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil         
20:46
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti         
19:21
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler         
18:16
Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum Cinnet geçirip eski sevgilisini öldüren sanıktan dehşete düşüren ifadeler: Bıçağı çıkardığımı hatırlıyorum         
18:01
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 09:37:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement