Muğla'da yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü - Son Dakika

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Muğla'da yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çaykenarı Mahallesi Güzeller mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı.
Yangın, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sabah saatlerinde söndürüldü.
Yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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