Evde oluşan yangında anne ile oğlu ölürken 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Evde oluşan yangında anne ile oğlu ölürken 2 kişi yaralandı

05.05.2023 13:40
Evde oluşan yangında anne ile oğlu ölürken 2 kişi yaralandı

Muğla'da meydana gelen olayda bir evde gerçekleşen yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan kız çocuğu ağır yaralanırken 75 yaşındaki bir şahsın ise vücudunda küçük çaplı yanıklar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette bu sabah 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi.

Milas'ta çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

2 KİŞİ YARALANDI

75 yaşındaki P.D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen'in kızı 17 yaşındaki P. D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Milas'ta çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Nurten ve oğlu Hüseyin'in cansız bedenleri ise olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Aynı evde ikamet eden A.D.'nin ise yangın sırasında ev dışında olduğu için olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Milas'ta çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Kızılağaç, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde oluşan yangında anne ile oğlu ölürken 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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