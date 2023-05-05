Evde oluşan yangında anne ile oğlu ölürken 2 kişi yaralandı

Milas'ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette bu sabah 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

75 yaşındaki P.D.'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen'in kızı 17 yaşındaki P. D.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Nurten ve oğlu Hüseyin'in cansız bedenleri ise olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Aynı evde ikamet eden A.D.'nin ise yangın sırasında ev dışında olduğu için olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.