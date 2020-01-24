Muğla'da yangında araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Muğla'da yangında araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Çamköy Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ahırın bitişiğindeki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alındı.
Yangında bahçedeki bir araç, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında, 150 saman balyası da yandı.
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