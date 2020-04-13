Muğla'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

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Muğla'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde gezen Gökhan Soygüder, denizde caretta carettanın yaralı olduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkartan Soyguder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.
Petbulance ile bölgeye gelen ekipler, ağlara takılarak yaralandığı tahmin edilen caretta carettayı tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) nakletti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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