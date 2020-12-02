Muğla'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Muğla'da yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Ekincik mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağlık alanda yaralı bir dağ keçisinin bulunduğu ihbarı üzerine durumu Muğla Doğa ve Milli Parkları Koruma Müdürlüğüne bildirdi. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Muğla Doğa ve Milli Parkları Koruma Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek dağ keçisine ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hayvan, jandarmanın özel kafesli aracıyla Gökova Mahallesi'ndeki özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Yaralı keçinin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

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