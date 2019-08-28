Muğla'da yaralı bulunan domuz tedavi altına alındı
23 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yaban domuzu tedavi edilecek.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:10 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yaban domuzu tedavi edilecek.
Torba Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki evin bahçesinde bacağından yaralanmış ve bitkin halde yaban domuzu yavrusu olduğunu gören Sinan Top, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, domuzu tedavi için bakımevine götürdü.
Domuz yavrusunun, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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