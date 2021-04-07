Muğla'da yaralı bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Muğla'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yangı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yol kenarındaki leyleği fark etti.

Kuşun ayağından ve ağzından yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi.

Ekipler, açlıktan bitkin düşen hayvanı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

Leylek tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.