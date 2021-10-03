Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan yaralı şahin ilk tedavisinin ardından rehabilitasyonu için yetkililere teslim edildi.
Marmaris Datça kara yolunda bir vatandaş, yolun kenarında bir yaralı şahin gördü.
Marmaris Belediyesi geçici hayvan bakımevine getirilen yaralı şahin ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yönlendirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edilen şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA
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