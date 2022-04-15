Muğla'da "Yaren Gecesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yörük kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Yaren Gecesi" düzenlendi.

Muğla Yörük Obaları Derneğince oba bahçesinde gerçekleştirilen program öncesi katılımcılara iftarda Muğla keşkeği ve tarhanası ile kuru fasulye, yahni ve zerde ikramı yapıldı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu ve yöresel sanatçıların türkü söylediği programda, kıl çadırdan kız çıkarma ve kına yakma etkinliği gerçekleştirildi.

Kıl çadırın içerisinde ve çevresinde, Yörük kültüründe yer alan bazı eşyalar sergilendi.

Bazı vatandaşların da Yörük kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte, cura ve tahta kaşık gibi yöresel müzik aletleriyle müzik şöleni gerçekleştirildi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, AA muhabirine, amaçlarının Yörük kültürünü hem yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Etkinlik öncesi katılımcılarla iftarda aynı sofraya oturduklarını aktaran Akcan, "Dernek olarak her yıl insanlarımızın kaynaşması için birlik ve beraberlik adına geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yıl buna ihtiyacımız vardı. Bizde güzel bir söz vardır, 'Cenazede ağlar, düğün evinde oynarız.' dedik. Gerçekten bunun yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması için uğraşıyoruz." dedi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe, Denizli Yörük Obaları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizlili yöresel sanatçı Sultan Torun, Muğlalı sanatçılar Hamdi Demirtaş, İbrahim Ethem Yağcı ve Mustafa Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.