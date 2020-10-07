Muğla'da yarım asırlık bakkal dükkanını kapattığını kepenge astığı afişle duyurdu - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde işletmeci, 50 yıldır hizmet veren bakkal dükkanını kapattığını, kepenge astığı afişle duyurdu.

İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağı'ndaki Ambarcı İş Hanı'nda yarım asırdır hizmet veren marketin sahibi Şerif Kaya, bina sahiplerinin vefatı üzerine iş hanının mirasçıları tarafından yeniden inşa edileceği bildirilmesi üzerine yarım asırlık ekmek teknesini kapatma kararı aldı.

Dükkanını tahliye eden Kaya, 50 yıllık müşterilerine durumu, iş yerinin önüne astığı afişle duyurdu.

Binanın kepengine asılan afişte, "1970 yılından bu yana aynı binada değişmeyen vizyonumuzla hizmet vermiş olduğumuz marketimizi 01.10.2020 tarihinden itibaren kapatma kararı almış bulunmaktayız. Merhum M. Ali Ambarcı, merhume Duru Ambarcı'yı rahmetle anarak tüm Ambarcı ailesine ve bizleri bu zamana kadar destekleyen siz değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan handaki kiracıların ise, yeni yer arayışlarını sürdürdüğü, binanın çok kısa sürede yıkımının yapılıp yeni inşaata başlanılacağı belirtildi.