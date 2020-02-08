Muğla'da yarım saat arayla kar ve sahil keyfi - Son Dakika
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Muğla'da yarım saat arayla kar ve sahil keyfi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da yarım saat ara ile hem kar hem de sahilde güneş keyfi yaşanıyor.

Muğla'da yarım saat arayla kar ve sahil keyfi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da yarım saat ara ile hem kar hem de sahilde güneş keyfi yaşanıyor.


Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı Dağı'nın yüksek tepelerine yağan kar sonrası hafta sonu tatili için piknikçilerin akınına uğruyor. Hava sıcaklığının eksi 2 derece dolayında seyrettiği Yılanlı Dağı'na piknik yapmak için Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinden gelen vatandaşlar iki mevsimi bir arada yaşadıklarını açıkladılar.


Yılanlı Dağı'na yarım saatlik mesafede bulunan Akyaka Sahili'nde ise güneş keyfi yaşayan vatandaşlar sahilde çaylarını kış güneşinin altında yudumluyor. Akyaka Sahili'nde hava sıcaklığı 13 derece dolayında seyrederken, vatandaşlar güneşli havada sahilde hem yürüyüş yaptı, hem de çaylarını yudumladı.


Bodrum'dan kar görmek ve piknik yapmak için ailece Yılanlı Dağı'na gelen Bodrumspor Taraftar Derneği Başkanı Tamer Yaman, "Muğla çok özel biri şehir. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'da kar göremiyoruz. Bodrum'da sabah saatlerinde 10 derece hava sıcaklığı vardı. Burada eksi bir eksi iki derece. Bodrum'da deniz kenarında yürürken, burada karlı bir ortam. Bir iki saat içinde aynı ilde çok güzel bir ortam. Çok güzel bir piknik havası var. Müthiş bir ortam. Muğla'da yaşamanın ayrıcalıklarını yaşıyorum" dedi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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