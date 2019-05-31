Son Dakika Haberleri: Muğla'da yasa dışı su ürünleri avcılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da yasa dışı su ürünleri avcılığı operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılık operasyonu yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılık operasyonu yapıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Yedi Adalar, İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu, Çiftlik ve Karacasöğüt mevkilerinde yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi için çalışma başlattı.
Çalışmada, 15 sepet, 27 uzatma oltası ele geçirildi. Uzatma oltasında canlı olarak yakalanan balıklar ise denize geri salıverildi.
Ekipler, Yedi Adalar mevkisindeki denetimlerde 4 sepet, 23 uzatma oltası ele geçirilirken, uzatma oltasına takılan 4 kilogramlık sinarit balığı denize bırakıldı. İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu, Çiftlik mevkilerinde iki sepet, üç uzatma oltası, Karacasöğüt mevkisinde ise 9 sepet, uzatma oltası tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen sepet ve uzatma oltaları tutanak yapıldıktan sonra Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.
Muğla'da yasa dışı su ürünleri avcılığı operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:05 Kaynak: AA
Marmaris, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da yasa dışı su ürünleri avcılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]