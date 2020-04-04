Muğla'da yasaklara uyuluyor - Son Dakika

MUĞLA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge sonrası şehir dışından kente araç giriş- çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekerken, 20 yaş ve altındakilerin de yasağa uyup evlerinden çıkmadıkları görüldü.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece yarısından sonra giriş- çıkışlar, 15 gün süreyle durduruldu. Karar doğrultusunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla- Denizli Karayolu'nun Gazeller mevkisinde denetim yaptı. Gece boyunca yaşanan yoğunluk, gündüz saatlerinde en alt seviye indi.

Aydın- Muğla Karayolu uygulama noktasında da araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü yaptı.

Menteşe ilçe merkezinde 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Temel ihtiyaç malzemeleri ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgelerle giriş- çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar" denildi.