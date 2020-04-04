Muğla'da yasaklara uyuluyor - Son Dakika

Muğla'da yasaklara uyuluyor

MUĞLA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge sonrası şehir dışından kente araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Ayrıca kent merkezinde cadde ve sokaklardaki boşluk dikkat çekerken, 20 yaş altındakilerin de yasağa uyup sokağa çıkmadıkları görüldü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından sonra giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle durduruldu. Karar doğrultusunda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece yarısından sonra Muğla- Denizli karayolu Gazeller mevkiinde denetim yapıldı. Gece boyunca yaşanan yoğunluk, gündüz saatlerinde en alt seviye indi. Aydın- Muğla karayolu uygulama noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Menteşe ilçe merkezinde 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Temel ihtiyaç malzemeleri ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürünlerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgelerle giriş-çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar" denildi.

GÖRÜNTÜLÜ

Muğla kent merkezindeki cadde ve sokaklardan görüntü

Aydın-Muğla karayolunda seyreden araçlardan görüntü Polis ekiplerinin sürücülerin kimlik kontrolünü yapması ve ateşlerini ölçmesi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, DHA)