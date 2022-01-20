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Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı

20.01.2022 12:07
Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı

Muğla'da yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 1075 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Muğla'da yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 1075 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan pitbull terrier, dogo argentino, fila brasilerio, tosa, American staffordshire terrier ve American bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılması ve il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için belirlenen süre 14 Ocak'ta sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, özel kliniklerdeki veteriner hekimler tarafından kısırlaştırarak mikroçip yerleştirilen 1075 köpeğin dijital kayıtlarının yapıldığını söyledi.

Bu köpeklerin kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağını, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağını belirten Saylak, "Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 14 bin 982 lira ceza uygulanarak köpeklerine el konulacak. Sokağa terk etmeleri halinde ise köpek sahiplerine 40 bin 860 lira ceza verilecek." dedi.

Saylak, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası uygulanabileceğini dile getirdi.???????

Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı
Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı

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Tarım, Köpek, Muğla, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da yasaklı ırklardaki 1075 köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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