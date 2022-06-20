İl Göç İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Stratonikeia ve Lagina Kazı Bilimsel Danışmanlığı ile Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kentte yaşayan Ukrayna ve Suriye uyruklu 50 kadın ve çocuk bir araya geldi.

Kaynak: AA

Suriye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da yaşayan Suriyeliler ve Ukraynalılar antik kentleri gezdi - Son Dakika

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