Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu - Son Dakika

Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

22.02.2021 12:13

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında Ortaca ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılardan sırası gelenler aşının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında Ortaca ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılardan sırası gelenler aşının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı sırası gelen vatandaşlar MHRS'den gelen mesajın ardından Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezine başvurdu.

Aşılar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından "aşılama odası"nda ve doktor gözetiminde, hemşirelerce yapılmaya başlandı.

Aşı olanlar ayrıca ikinci doz aşı uygulaması için de bilgilendirildi.

"Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetti"

Yaklaşık 12 yıldır Ortaca Dalyan'da yaşayan Hollanda vatandaşı Jacobus Jonker (69) ve eşi Maria Jonker (65) ilk doz aşılarını yaptırdı.

Maria Jonker, AA muhabirine, her şeyin çok güzel bir şekilde organize edildiğini söyledi.

E-nabız uygulaması ile randevu aldığını belirten Jonker, "SMS yoluyla da aşı bilgilerim geldi. Bugün Aile Sağlığı Merkezine gelerek aşımı oldum. 65 yaş üzeri olduğumuz için sokağa çıkma kısıtlaması var. Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetti. Bu organizasyon çok iyi. Biz de Türk vatandaşları gibi randevu alarak aşı olduk. Yetkililerin E-nabız üzerinden İngilizce yapılan bilgilendirmeleri ve sosyal medyadaki bilgilendirmeleri çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Jacobus Jonker ise ilk doz aşı için randevu aldığına işaret ederek, "Randevumu aldım ancak sağlık raporumu kontrol eden doktorlar arı alerjim olduğu için aşımın hastane ortamında yapılması gerektiğini söylediler. Biz alerjinin aşı için önemi bir problem olmadığını düşünüyorduk. İyi ki sağlık raporumuzu kontrol ediyorlar. Aşımı hastanede yaptıracağım. Organizasyon için teşekkür ederim." diye konuştu.

Jonker çifti kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var         
00:04
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei