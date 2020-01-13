Muğla'da yaşayan Yozgatlılardan 'Arabaşı' gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da yaşayan Yozgatlılardan 'Arabaşı' gecesi - Son Dakika

Muğla'da yaşayan Yozgatlılardan 'Arabaşı' gecesi

7 saat önce

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de yaşayan Yozgatlı aileler Ortaca'da düzenledikleri "Arabaşı Şöleni" etkinliğinde bir araya geldi.

Muğla'da yaşayan Yozgatlılardan 'Arabaşı' gecesi, System.String[]

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de yaşayan Yozgatlı aileler Ortaca'da düzenledikleri "Arabaşı Şöleni" etkinliğinde bir araya geldi.


Bahçelievler Mahallesindeki Ortaca Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Yozgatlı aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Uzun süredir yörede yaşan Yozgatlılar tarafından düzenlenen etkinlikte misafirlere, soğuk hamur ile birlikte yenilen yöresel "Arabaşı" ikram edildi.


Bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren emekli öğretmen Naim Gönülateş, geceye katılan misafirlere Yozgat'ın yöresel yemeği "Arabaşı" ikram ettiklerini ve kültürlerini yaşatmak istediklerini ifade etti.


Yaklaşık 30 yıldır Ortaca'da yaşayan Gönülateş; "Bölgede yaşayan Yozgatlılar olarak gelenek ve göreneklerimizin devamını sağlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kaynaşmamızı sağlamak amacı ile altı senedir bu etkinliği yapıyoruz. Amacımız aramızdaki hoşgörü ve sevgiyi çoğaltmak ve yaymak. Yozgat kültürünü yaşatmak istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Yöresel "Arabaşı" ikramının ardından, misafirler canlı müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. - MUĞLA

Bahçelievler, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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