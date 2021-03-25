Muğla'da yastığında uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehirlerarası otobüsteki yolculardan birinin yastığında uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi'ndeki uygulamada, bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan M.B'nin oturduğu koltuğa narkotik köpeği Çimen'in tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada bir yastığın içinde poşete sarılı bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M. B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.